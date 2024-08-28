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Kurtarma Derneği Düzce Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Aslan, ekiplere arama kurtarma eğitimlerinden sonra doğada kayıp arama, beslenme, depo yönetimi, su altı arama, barınma gibi konularda da eğitim verebileceklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının, Cumhuriyetimizin 100. yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi projesi ve tamamlayıcısı olarak Düzce Valiliğince yürütülen 'Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde eğitim alan ANDA Eğitim, Araştırma, Yardımlaşma ve Arama-Kurtarma Derneği Düzce Temsilciliği üyeleriyle Vali Selçuk Aslan bir araya geldi.

Selçuk Aslan, proje ile eğitimden geçirilen insan kaynağının güçlendirmenin yanı sıra Düzce olarak yetişmiş insan kaynağını hafif düzey kentsel arama kurtarma alanında akreditasyon sınavından geçerek sertifikalandırmayı da amaçladığımızı belirterek, "Biz bu işe inanıyoruz. Memleketimizin afet potansiyeli gerçeğinden hareketle; aldığınız eğitimlerin en başta kendinize, daha sonra komşunuza, şehrinize ve memleketimize fayda sağlayacağını biliyoruz. Sizlerin gönüllülüğü, istek ve heyecanı, emin olun toplumun tüm kesimlerinde karşılık bulacak. Ayrıca, Arama kurtarma eğitimlerinin ardından talep eden topluluk ve kuruluşlarımıza AFAD'ın diğer akreditasyon alanlarından doğada kayıp arama, beslenme, depo yönetimi, su altı arama, barınma gibi konularda da eğitim verebiliriz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE