Kurtulmuş\'tan Filistin Desteği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da bir Otel'de gerçekleşen görüşmede, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nca yapılacak ilk toplantının, Filistin davası kapsamında uluslararası alanda önemli kazanımlara vesile olmasını diledi.

Kurtulmuş, Filistin davasının daha güçlü bir şekilde desteklenmesi ve daha organize bir şekilde ele alınmasını bu vesileyle amaçladıklarını belirterek, toplantının, uzun yıllar siyasi bir mücadele gerektirecek Filistin davasına olumlu katkılar sunması arzusunda olduklarını vurguladı. - İSTANBUL