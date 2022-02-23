"Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası" heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika
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"Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası" heyecanlı anlara sahne oldu

23.02.2022 07:58
"Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası" heyecanlı anlara sahne oldu

Türklerin Anadolu'ya göç ettikten sonra oynamaya başladıkları ve savaş için talim olarak gördükleri ata sporu cirit Bayburt'ta bu kez kurtuluşun 104. yıl dönümü münasebetiyle oynandı.

Türklerin Anadolu'ya göç ettikten sonra oynamaya başladıkları ve savaş için talim olarak gördükleri ata sporu cirit Bayburt'ta bu kez kurtuluşun 104. yıl dönümü münasebetiyle oynandı.

Cirit sporunun yaşatıldığı illerden Bayburt'ta kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde, Bayburt Belediyesi Cirit sahasında Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübünün karşılaştığı müsabaka heyecanlı dakikalara sahne oldu. Dostluk havasında geçen müsabakada, ciritçiler at binip cirit atmadaki hünerlerini centilmence sergilerken müsabakayı izleyen cirit severler ise keyifli anlar yaşadı. Karşılaşma öncesi her iki takımın kaptanına da başarılar dileyen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı konuşmada, "Bayburt'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakasına hepiniz hoş geldiniz. Çoruh ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerimizin müsabakalarını bu güzel günde izleyeceğiz. Size başarılar diliyorum. Sizinle her zaman gurur duyuyoruz. ve diyorum ki, Bayburt'taki yedi atlı spor kulübümüz de örnek bir davranış sergileyerek birbirleriyle uyum ve ahenk içerisinde çalışmalarına devam ediyorlar. Bayburt Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği karşılaşma berabere sonuçlandı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından her iki takımın kaptanlarına kupalarını Başkan Pekmezci verdi. Soğuk havaya aldırış etmeden müsabakayı yoğun ilgiyle takip eden seyirciler, müsabakadan keyif aldıklarını belirterek, her iki takımın kazanmasını istediklerini dile getirdiler. Soğuk havada keyifli anlar geçiren vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekerek dağıldılar. - BAYBURT

Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası heyecanlı anlara sahne oldu
Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası heyecanlı anlara sahne oldu
Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası heyecanlı anlara sahne oldu
Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası heyecanlı anlara sahne oldu
Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası heyecanlı anlara sahne oldu

YORUMLAR
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Dede Korkut, Bayburt, Savaş, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kurtuluş Kupası Cirit Müsabakası' heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika


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