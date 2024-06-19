Kurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya'nın mezarı restore edildi - Son Dakika
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Yerel

Kurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya'nın mezarı restore edildi

Afyonkarahisar Belediyesi, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ali Çetinkaya'nın mezarını restore etti. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın talimatlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda Çetinkaya'nın mezarı bakımdan geçirildi ve Muharip Gazi unvanı yazıldı. Başkan Köksal, Ali Çetinkaya'yı ziyaret ederek Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını anarak rahmetle andı.

19.06.2024 15:54
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Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ali Çetinkaya'nın mezarı Afyonkarahisar Belediyesi tarafından restore edildi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın talimatlarıyla Ali Çetinkaya'nın Kocatepe Mezarlığındaki kabri bakımdan geçti. Tadilat çalışmaları sonucunda merhum Çetinkaya'nın mezarına yıllar sonra Muharip Gazi unvanı Başkanı Burcu Köksal tarafından yazdırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olan Ali Çetinkaya'yı Kurban Bayramının ikinci günü kabri başında ziyaret eden Başkan Köksal, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Çetinkaya ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

Merhum Ali Çetinkaya'nın kabrinin yıllardır bakımsızlıktan dolayı ihmal edildiğine dikkat çeken Başkan Köksal, gerekli tamirat ve bakım çalışmalarının Afyonkarahisar Belediyesi tarafından tamamlandığını açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurtuluş Savaşı kahramanı Ali Çetinkaya'nın mezarı restore edildi - Son Dakika

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