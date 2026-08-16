Kurtuluş Savaşı döneminde karaya cephane çıkartılan piyade kayığının tek örneği Kastamonu’da sergileniyor - Son Dakika
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Kurtuluş Savaşı döneminde karaya cephane çıkartılan piyade kayığının tek örneği Kastamonu’da sergileniyor

Kurtuluş Savaşı döneminde karaya cephane çıkartılan piyade kayığının tek örneği Kastamonu’da sergileniyor
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Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya cephane taşınmasında kullanılan ve Türkiye'de tek örneği bulunan piyade kayığı, İnebolu Adliyesi bahçesinde sergileniyor. Fırtınalı havalarda mühimmatı karaya çıkaran kayıklar, ilçeye ikinci İstiklal Madalyası kazandırdı.

Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesine getirilen cephanelerin, fırtınalar sırasında karaya çıkartılmasında büyük rol oynayan ve Türkiye'de bir tane örneği bulunan piyade kayığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sergileniyor.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya başta olmak üzere farklı noktalardan gemilerle Kastamonu'nun İnebolu ilçesine getirilen mühimmatların karaya çıkartılmasında kullanılan piyade kayıkları yeniden ilgi görmeye başladı. Fırtınalar sırasında karaya mühimmat çıkartılmasını sağlayan piyade kayıkları sayesinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ikinci İstiklal Madalyası verildi. Madalyanın verilmesinin ardından, bir asır sonra yeniden gündeme gelen İnebolu Piyade Kayıkçı Loncası'nın kahraman denizcilerinin kullandığı kayıklar, ilçede ilgi görmeye başladı. Piyade kayıklarının Türkiye'de tek örneği ise İnebolu ilçesinde bulunuyor. İnebolu Adliyesi bahçesinde sergilenen piyade kayığı, 102 yıl önceki mücadeleyi günümüze taşıyor.

"Piyade kayığının Türkiye'de tek bir tane örneği bulunan tek ilçe İnebolu'dur"

İnebolu ilçesinde Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan piyade ve denk kayıklarını yaparak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan Mehmet Aksoy, "1919-1924 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan denk kayıkları, İnebolu'da zaman içerisinde işlevini yitirerek yok olmuştu. Daha önce yapmış olduğumuz denk kayığımız bir büyük tipiydi. İlk yaptığımız denk kayığımız 1919 - 1924 yılları arasında kurtuluş savaşında görev yaptığı için o teknelerimize daha önce İstiklal Madalyası verilmiştir. Şu an almış olduğumuz ikinci İstiklal Madalyamız da Piyade Loncasına verilmiştir. O dönemdeki kayıklar denk kayıklarının küçük tipleridir. Türkiye'de örneği bulunan tek yer İnebolu'dur. Bir tane örneği bulunan piyade kayığı İnebolu Adliyesi bahçesinde sergileniyor. Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan bir tane piyade denk kayığı bulunuyor, o da bir zamanlar Kastamonu'da Müze'de sergileniyordu. Şu an o kayığın akıbetinden haberimiz yok. Benim el emeğim ile yapmış olduğum tek Piyade Loncası kayığı İnebolu Adliyesinin bahçesinde sergileniyor. Ondan başka da Türkiye'nin hiçbir tarafında piyade kayığı dediğimiz kayık yok" dedi.

"Fırtına sırasında cephanelerin karaya çıkartılmasında görev almışlar"

Piyade kayığını yapma sürecini anlatan Aksoy, "6 ay gibi bir aşamada tamamladık. Kayığımızı yaparken orijinali gibi yaptık. Denk Kayıkları Loncası büyük tip kayıklar kullanırdı. Piyade tipi olanlar da küçük kayıklardır. O dönem fırtına olduğu zamanlarda denk kayıklarını yüzdüremiyorlar ve küçük tiplerini kullanmışlar. Fırtına sırasında cephanelerin karaya çıkartılmasında görev almışlar. Karaya çıkartılan mühimmatlar da at arabalarına, kağnılara yüklenip Ankara'ya yetiştirilmiş. O dönemde hava güzel olduğu zaman denk kayıkları ile cephaneler taşınıyor. Hava fırtınalı olduğu zaman piyade kayıkları kullanılıyor. Bu sonuç sonrasında da yapılan araştırmaların ardından sonucunda da Piyade Loncasına piyade tipi denk kayığı sayesinde İnebolu'ya ikinci bir İstiklal Madalyası daha kazandırmıştır" diye konuştu.

"Piyade denk kayığımız Kurtuluş Savaşında görev yaptı"

İnebolu ilçesinde balıkçılık yapan Hasan Acar ise "Eskiden bizim de piyade denk kayığımız vardı. Eski belediye başkanı bizlere sergilemek için talepte bulundular. Biz de bu talebe cevap vererek piyade kayığımızı dönemin belediye başkanına teslim ettik. Kayığımız Kastamonu'da sergileniyordu. O kayığa ne oldu, bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurtuluş Savaşı döneminde karaya cephane çıkartılan piyade kayığının tek örneği Kastamonu’da sergileniyor - Son Dakika

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