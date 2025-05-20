Kurum, Deprem Bölgesinde Konutları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kurum, Deprem Bölgesinde Konutları Ziyaret Etti

Kurum, Deprem Bölgesinde Konutları Ziyaret Etti

Bakan Murat Kurum, Hatay Dikmece'deki konutların inşasını tamamlayan Çakıcı ailesini ziyaret etti.

20.05.2025 17:30
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Hatay Dikmece'de inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu. Deprem bölgesinin yeniden inşasında birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini belirten Kurum, "İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Hatay Dikmece'de inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu. 9 çocuk sahibi 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı, deprem bölgesindeki özverili çalışmaları için Bakan Kurum'a teşekkür etti. Bakan Kurum, "Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Ama bir olduk devletimizin sayesinde hep birlikte o mücadeleyi verdik. ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün" dedi. Çakıcı'nın oğlu Beyazıt Çakıcı ise "Allah razı olsun. Bu devlet başımızda oldukça güler" yanıtını verdi. Bakan Kurum'un sohbet sırasında Cuma Refik Çakıcı'ya 9 çocuğunun isimlerini tek tek sorması ziyarete katılanları gülümsetti.

Dikmece'de 8 bin 300 kişiyle inşa seferberliği

TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde afet konutlarının inşasına 8 bin 300 kişilik ekiple aralıksız devam ediyor. 495,2 hektarlık alanda şu ana kadar 14 bin 489 konutun inşası başlatıldı. Bugüne kadar 7 bin 564 konutun yapımı tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurum, Deprem Bölgesinde Konutları Ziyaret Etti - Son Dakika

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