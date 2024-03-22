Kuşadası Belediye Başkanı Adaletsizlikle Mücadele Ediyor

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kapalı Pazar Yeri'ndeki yer tahsislerinde yaşanan adaletsizliği çözmek için önemli bir karar aldı. Günel, yönetimden kaynaklanan adaletsiz durum ortadan kalkıncaya tahsisli alanların ihaleye çıkmayacağı müjdesini verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel konuyla ilgili açıklamasında, "Kapalı Pazar yerinde yer tahsisleri pazar esnafımız açısından adaletsiz sonuçlar doğuruyor. Pazarcılık mantığına uygun olmayan sonuçlar ortaya çıkıyor ve bundan pazar esnafımız zarar görüyordu. Yöntem bakımından ortaya çıkan bu adaletsizlik giderilene kadar daha önce yer tahsisi yapılan yerleri yeniden ihaleye çıkartmayacağım. Dün olduğu gibi bugün de pazarcı esnafımızın yanında olmaya onları haklarını korumaya devam edeceğim" dedi.

Karar, pazar esnafı tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.