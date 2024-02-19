Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP\'nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı\'na katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Günel, '31 Mart yerel seçimleri hepimiz için kendi rekorumuzu kıracağımız bir seçim olacak' dedi.

19.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Günel, "31 Mart yerel seçimleri hepimiz için kendi rekorumuzu kıracağımız bir seçim olacak" dedi.

CHP tarafından dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'na Başkan Günel de katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Günel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde gerçekleşen toplantı hepimiz için güzel bir motivasyon oldu.  31 Mart yerel seçimleri hepimiz için kendi rekorumuzu kıracağımız bir seçim olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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