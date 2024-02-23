Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin Belediye Meclis Üyesi adaylarını tanıttı. Başkan Günel, "Kuşadası ilk defa bu kadar genç, bu kadar yetenekli, bu kadar donanımlı bir ekiple hizmetin ne olduğunu çok daha iyi görecek. Kadromuzun bir de şöyle bir özelliği var, partimin kadın kotası yüzde 30 olmasına rağmen bizim kadromuzun kadın kotası yüzde 41" dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 2024 yerel seçimlerinde meclis üyeliği için aday olan isimleri Ramada Resort by Wyndham Otel'de düzenlenen bir toplantı ile basın mensuplarına tanıttı. Aday tanıtım toplantısına; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Başkan Günel, parti yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları ve basın mensupları katıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan CHP Aydın Milletvekili Yıldız, şunları söyledi:
"Kuşadası'nda Ömer Günel döneminde hiç şikayet kalmadı diyebilirim. Gittiğim her yerde Başkan Ömer Günel'e selam söyleyen memnuniyetini dile getiren binlerce insanla karşılaşıyorum. Bana göre Ömer Günel, Kuşadası'nda son 20 yılın en başarılı belediye başkanıdır. Başkanımıza güveniyoruz, Kuşadası da ona ve ekibine güveniyor. 5 yıl daha Kuşadası'nda çok güzel işler yapacağını biliyor, başarılar diliyorum."
Genç ve dinamik bir kadro ile 5 yıl daha hizmete devam edeceklerini söyleyen Günel ise şöyle konuştu:
"Arkadaşlarım kendilerini tanıtırken birkaç cümle kurdular fakat kendileri anlattıklarından çok daha fazlası. Hepsinin ayrı ayrı birçok yetkinliği var. Kuşadası ilk defa bu kadar genç, bu kadar yetenekli, bu kadar donanımlı bir ekiple hizmetin ne olduğunu çok daha iyi görecek. Kadromuzun bir de şöyle bir özelliği var, partimin kadın kotası yüzde 30 olmasına rağmen bizim kadromuzun kadın kotası yüzde 41. Bu dönem Kuşadası'nda ilk defa siyasi bir başkan yardımcısı kadın olacak ve onunla çalışacağız. Kuşadası, kıymetli Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu'ndan sonra bu dönem kadın zarafetiyle, kadın sevgisiyle, kadın özverisiyle karşılaşacak ve biz de onunla beraber çalışmaktan çok büyük keyif alacağız. Biz diyoruz ki bu dev kadro ile sandıkları patlatacağız."
Son Dakika › Yerel › Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin Belediye Meclis Üyesi Adaylarını Tanıttı - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?