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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'nin Belediye Meclis Üyesi adaylarını tanıttı. Başkan Günel, "Kuşadası ilk defa bu kadar genç, bu kadar yetenekli, bu kadar donanımlı bir ekiple hizmetin ne olduğunu çok daha iyi görecek. Kadromuzun bir de şöyle bir özelliği var, partimin kadın kotası yüzde 30 olmasına rağmen bizim kadromuzun kadın kotası yüzde 41" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 2024 yerel seçimlerinde meclis üyeliği için aday olan isimleri Ramada Resort by Wyndham Otel'de düzenlenen bir toplantı ile basın mensuplarına tanıttı. Aday tanıtım toplantısına; CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Başkan Günel, parti yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları ve basın mensupları katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan CHP Aydın Milletvekili Yıldız, şunları söyledi:

"Kuşadası'nda Ömer Günel döneminde hiç şikayet kalmadı diyebilirim. Gittiğim her yerde Başkan Ömer Günel'e selam söyleyen memnuniyetini dile getiren binlerce insanla karşılaşıyorum. Bana göre Ömer Günel, Kuşadası'nda son 20 yılın en başarılı belediye başkanıdır. Başkanımıza güveniyoruz, Kuşadası da ona ve ekibine güveniyor. 5 yıl daha Kuşadası'nda çok güzel işler yapacağını biliyor, başarılar diliyorum."

Genç ve dinamik bir kadro ile 5 yıl daha hizmete devam edeceklerini söyleyen Günel ise şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım kendilerini tanıtırken birkaç cümle kurdular fakat kendileri anlattıklarından çok daha fazlası. Hepsinin ayrı ayrı birçok yetkinliği var. Kuşadası ilk defa bu kadar genç, bu kadar yetenekli, bu kadar donanımlı bir ekiple hizmetin ne olduğunu çok daha iyi görecek. Kadromuzun bir de şöyle bir özelliği var, partimin kadın kotası yüzde 30 olmasına rağmen bizim kadromuzun kadın kotası yüzde 41. Bu dönem Kuşadası'nda ilk defa siyasi bir başkan yardımcısı kadın olacak ve onunla çalışacağız. Kuşadası, kıymetli Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu'ndan sonra bu dönem kadın zarafetiyle, kadın sevgisiyle, kadın özverisiyle karşılaşacak ve biz de onunla beraber çalışmaktan çok büyük keyif alacağız. Biz diyoruz ki bu dev kadro ile sandıkları patlatacağız."