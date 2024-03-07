Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerini ziyaret etti

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Kuşadası'nın farklı bölgelerinde hemşehrileri ile buluşmayı sürdüren Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerini ziyaret ederek bölge sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Ömer Günel, programına, Güzelçamlı Mahallesi ziyareti ile başladı. CHP Güzelçamlı Temsilciliği önünde partililerle ve mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Ömer Günel, Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP İlçe Başkanı Gürbilek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Güzelçamlı Temsilciliği'ni de ziyaret eden Başkan Ömer Günel, kapalı pazar yeri ile ilgili olarak referandum düzenleyeceğini söyledi. Sandıktan çıkacak karara göre kapalı pazar yeri kurulup kurulmayacağına ilişkin karar verileceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Mahalle sakinlerimizin kararı doğrultusunda hareket edeceğiz. Kapalı pazar yeri kararı çıkarsa vakit kaybetmeden bu talebi yerine getireceğiz" dedi. Güzelçamlı esnafı ile de sohbet eden Başkan Ömer Günel, talep ve önerileri dinledi.

Başkan Ömer Günel, esnaf ziyaretinin arından Güzelçamlı Spor yöneticileriyle bir araya geldi. Buluşmada Takım Başkanı Serdar Bilkay ve ekibi, Başkan Ömer Günel'in ve Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz ile Bülent Tezcan'ın isimlerinin yazdığı Güzelçamlı Spor formalarını hediye etti.

Güzelçamlı ziyaretinin ardından Davutlar Mahallesi'ne geçen Başkan Ömer Günel, Milletvekili Evrim Karakoz ve İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, esnaf ve hemşehrileri ile bir araya gelerek 5 yıl boyunca yaşama geçirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Davutlar Mahallesi'nde sürdürülen yenileme çalışmaları ile bölgenin sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşturulduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Sizlerin desteği ile önümüzdeki dönemde de aynı enerji ve motivasyonla sizler için çalışmayı ve hizmet üretmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.