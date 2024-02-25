Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dernekleri ziyaret etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emekli Subaylar Derneği ve Kuşadası Karadeniz Folklor ve Eğitim Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyelerine görevde olduğu 5 yılda kentte yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Günel, "Görevde olduğum dönemde Kuşadası'nın çözülemez denen sorunlarını çözdük" dedi.

Kuşadası'nı ortak akılla yönetmek için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle yakın temasını sürdüren Başkan Günel, bir günde iki derneği ziyaret ederek üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu. Bu kapsamda Günel, Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Kuşadası Emekli Subaylar Derneği'nin ardından Kuşadası Karadeniz Folklor ve Eğitim Derneği'nin üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek'in de katıldığı ziyaretlerde Günel, dernek üyelerine kent genelinde gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları, sosyal destekler ve gelecek hizmet döneminde seçilmesi halinde yaşama geçirmeyi planladığı vizyon projeler hakkında bilgi verdi.

Hizmet karnesinin başarılarla dolu olduğunu belirten Günel, şöyle konuştu:

"Beş yılda Kuşadası'nda çok verimli bir dönem geçirdik. Dolayısıyla sizlerden önümüzdeki 5 yıl için de oy istiyorum. Görevde olduğum dönemde Kuşadası'nın çözülemez denen sorunlarını çözdük. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanının gerçekleştiremediği Kent Meydanı ve Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projelerini hayata geçirdim. Kuşadası Belediyesi olarak sosyal desteklerimizle hep hemşehrilerimizin yanında olduk. Bunun yanında her kurum ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak kentimize diğer alanlarda da yatırım yapılmasını sağladık. Sivil toplum kuruluşları ve dernekler bizim için çok önemli. Bir sonraki hizmet dönemimizde STK'lar için içerisinde toplantı salonlarının da olduğu bir merkez kuracağız."