Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret etti.
Başkan Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ne ziyarette bulundu, Vakfın Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Günel, ikinci 5 yıllık görev döneminde yaşama geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Vakfın Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç'tan Kuşadası Cemevi'nde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Günel, Alevi hemşehrilerine desteğinin bir sonraki hizmet döneminde de tam olacağını söyledi.
Günel'in ziyaretine, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık da katıldı.
"BİZE VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRDİ"
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç, Başkan Günel'in Kuşadası Cemevi'nin tamamlanmasında büyük emek sarf ettiğini belirterek, "Belediye başkanımız görevde olduğu 5 yılda, hep bizim yanımızda oldu. Her türlü sorunumuzla çok yakından ilgilendi. Kendisi Kuşadası Cemevi'nin bitirilmesine de öncülük etti. Bize verdiği sözleri yerine getirdi" dedi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık ise Başkan Günel'in Kuşadası'nda çok güzel projeler yaşama geçirip, önemli yatırımların altına imza attığını söyledi. Kuşadası'nda hizmet çağının Günel ile devam edeceğini aktaran CHP Parti Meclisi Üyesi Aydınlık da Günel'i tebrik etti, başarılar diledi.
"SADECE HEMŞEHRİLERİNİN ÇIKARINI DÜŞÜNDÜ"
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kuşadası'nın şimdiye kadar en büyük hizmeti Başkan Günel döneminde aldığına dikkati çekti. Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Kuşadası Belediye Başkanı'mız Ömer Günel, bu kente 5 yıl boyunca sadece hemşehrilerinin çıkarlarını düşünerek hizmet etti" diye konuştu.
Günel ise şunları kaydetti:
"HER KURUŞUMUZU HİZMET ÜRETMEK İÇİN KULLANDIM"
"Öncelikle Kuşadası Cemevi'mizi söz verdiğim gibi tamamladığımız için çok mutluyum. Bu konuda bana destek olanlara da teşekkür ederim. 5 yıl önce 280 milyon TL bütçe ile devraldığım Kuşadası Belediyesi'nin bugünkü bütçesi 1 milyar 400 milyon TL'ye kadar ulaştı. Kente 5 yılda yaklaşık 3 milyar TL'lik yatırım yaptık. Her kuruşumuzu size hizmet üretmek için kullandım. Kuşadası'na 5 yılda 218 kilometre yeni yol kazandırdım. Bugün beni sıcak bir şekilde karşıladığınız için de sizlere minnettarım."
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