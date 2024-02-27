Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hemşehrileriyle buluştu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her gün kentin farklı bir bölgesini ziyaret ederek, hemşehrileri ile bir araya geliyor.

5 yıllık görev süresi boyunca her fırsatta kent sakinleri ile buluşarak sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, programına Kaya Turizm tarafından düzenlenen toplantıyla başladı. Başkan Ömer Günel, toplantının ardından seçim ofisini ziyaret eden Saadet Partisi ilçe yöneticilerini ağırladı. Daha sonra çarşı esnafıyla bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Sembol Taksi Durağı'nı ziyaret etti.

Başkan Ömer Günel'e programında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve partililer eşlik etti. Ziyarette taksici esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, 5 yıl boyunca kent genelinde yaşama geçirilen çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aktardı. Taksiciler, hizmetleri dolayısıyla Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.