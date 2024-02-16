Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanlar Caddesi\'nde Esnafı Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanlar Caddesi'ni ziyaret ederek bölge esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Esnafın sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, turizm sezonu başlamadan önce caddenin kent mobilyalarının yenileneceğini ve aydınlatma sisteminde de iyileştirme yapılacağını söyledi.
Görevde olduğu 5 yılda modern bir turizm kenti oluşturmak için çalışan Belediye Başkanı Ömer Günel, hemşehrileri ve esnaf ile buluşarak sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, son olarak Kuşadası'nın en hareketli turistik çarşılarından biri olan Kahramanlar Caddesi'nde, esnaf ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Ömer Günel'in esnaf ziyaretine belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Kahvaltılı toplantıda cadde esnafının sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, Kuşadası genelinde başlattıkları değişim seferberliğinin bir sonraki dönemde de hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekti.
Kuşadası'nı örnek alınacak bir turizm kenti haline getirmek amacıyla ekibiyle birlikte 7 gün 24 saat çalıştığını belirten Başkan Ömer Günel, "Pandemi döneminde turistik çarşılarımızı yenileyerek esnafımıza tertemiz bir şekilde teslim ettik. Turistik çarşılarımızı yenilerken esnafımızdan maddi anlamda hiçbir talebimiz olmadı. Kaldı ki geçmiş dönemlerde Kuşadası esnafı, turistik çarşıya dökülen betonun bile parasını ödemek zorunda kalmıştı. Kuşadası'na ve kruvaziyer limanımıza daha fazla turist ve yolcu gemisi çekmek için gerekli olan tüm yatırımları gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sonucunda çok iyi bir sezon geçirdik. Kuşadası esnafının daha da bereketli günlere kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Sezon başlamadan önce Kahramanlar Caddesi'ndeki kent mobilyalarını yenileyeceğiz. Sizden gelen talep doğrultusunda da aydınlatma siteminde iyileştirme yapacağız. Kuşadası'nda başlayan hizmet çağının devam etmesi için oylarınıza yeniden talibim" diye konuştu.
Kahramanlar Caddesi esnafı ise Kuşadası Belediyesi'nin 5 yılda kent genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı yenileme çalışmaları ile yaptığı yatırımlardan son derece memnun olduklarını belirterek bir sonraki dönemde de Başkan Ömer Günel'in görevde olması için gerekli olan tüm desteği vereceklerini ifade etti. - AYDIN
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