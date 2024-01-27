 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası Şubesi'ni ziyaret ederek, dernek üyelerine kentte gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Polis Emeklileri Derneği\'ni ziyaret etti
27.01.2024 - 09:08,  Güncelleme: 09:11
Abone Ol

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek üyelerine görevde olduğu 5 yılda kente gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Günel; "Günün 24 saati Kuşadası için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı Zahir İlgin ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu'nun da katıldığı ziyarette, Başkan Ömer Günel dernek üyelerine bugüne kadar Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları, süt ve beslenme desteği, öğrencilere sağlanan eğitim yardımı ve Adalı Kart uygulaması hakkında bilgi verdi. Bir sonraki dönemde yaşama geçireceği vizyon projelerle ilgili üyelerle fikir alış verişinde de bulunan başkan Ömer Günel, daha sonra gelen soruları yanıtladı. Toplantının sonundaysa dernek başkanı Zahir İlgin tarafından Başkan Ömer Günel'e teşekkür plaketi takdim edildi.

"Hizmet karnemiz başarılarla dolu"

Hizmet karnesinin başarılarla dolu olduğunu belirten Başkan Günel; "Beş yılda Kuşadası'nda çok verimli bir dönem geçirdik. Dolayısıyla sizlerden önümüzdeki 5 yıl için de oy istiyorum. Görevde olduğum dönemde Kuşadası'nın çözülemez denen sorunlarını çözdük. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanının gerçekleştiremediği Kent Meydanı ve Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi projelerini hayata geçirdim. Kuşadası Belediyesi olarak sosyal desteklerimizle hep hemşehrilerimizin yanında olduk. Bunun yanında her kurum ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak kentimize diğer alanlarda da yatırım yapılmasını sağladık. Örneğin Kuşadası'nda 11 yılda sadece 6 bin konuta ulaşan doğal gaz aboneliği benim dönemimde 46 bin aboneye çıktı. Ben ve ekip arkadaşlarım günün 24 saati Kuşadası için çalışıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ömer Günel, Kuşadası, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement