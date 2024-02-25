Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahallesi\'nde hizmetleri anlattı

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahallesi'ni ziyaret etti. Günel, Yavansu Mahallesi'nde ilçeye yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlattı, gelecek dönemde yaşama geçirmeyi planladığı projelerden bahsetti.

Başkan Günel, Kuşadası Yavansu Mahalle sakinleri ile buluştu. Mahalle sakinlerine hizmet ve projelerinden bahseden Günel, Kuşadalılardan gelen talepleri de dinledi. Buluşmaya, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Belediye Meclis Üyesi adayları da katıldı.

Bugüne kadar Kuşadası'nda bulunan her mahalleye hizmet götürdüklerini kaydeden Günel, "Görev süremizde en büyük yatırımlarımızdan birini alan ve tüm kronik sorunlarını çözdüğümüz Yavansu Mahallemizin sakinlerinden, yeni dönemimiz için bize tam destek vereceklerini duymak büyük bir mutluluk oldu. Yavansu Mahalle Muhtarımız Ahmet İleri'ye bizimle yapmış olduğu iş birliği için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hizmet dönemimizde de Kuşadası'na olan yatırımlarımız devam edecek" dedi.

Mahalle sakinleri, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Günel'e destek sözü verdi.