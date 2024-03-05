Kuşadası Belediye Başkanı Taksicilere Güvenlik Kamerası Desteği Verecek - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Taksicilere Güvenlik Kamerası Desteği Verecek

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında taksi duraklarının temsilcileriyle bir araya gelerek, ticari araçlarda zorunlu hale getirilecek güvenlik kamera sisteminin kurulmasıyla ilgili destekte bulunacaklarını müjdeledi. Başkan Günel ayrıca, Kuşadası'nın akıllı ulaşım sistemine geçeceğini ve turistlerin rahatça ulaşım sağlayabilecekleri dijital rehber uygulaması olan 'Ada Mobil' hakkında bilgi verdi.

05.03.2024 19:19  Güncelleme: 19:24
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmaları kapsamında taksi duraklarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda talep, öneri ve sorunları dinleyen Başkan Ömer Günel, taksici esnafına, ticari araçlarda zorunlu hale getirilecek güvenlik kamera sisteminin kurulmasıyla ilgili destekte bulunacaklarının müjdesini verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki taksi duraklarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten'in de katıldığı toplantıda Başkan Ömer Günel, şoför esnafına bugüne kadar Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları ve diğer projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda söz alan bir taksici esnafı, Mayıs ayından itibaren ticari araçlara güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirileceğini belirterek, Başkan Ömer Günel'den kendilerine yardımcı olmasını istedi. Her zaman şoför esnafının yanında olduğunu belirten Başkan Ömer Günel ise "Ben göreve geldiğim ilk günden beri sizlerle çok yakından ilgilendim. Kuşadası'ndaki birçok taksi durağını yenileyerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturdum. Sizlere bu konuda da destek olma sözü veriyorum" dedi.

Başkan Ömer Günel, taksici esnafıyla bir araya geldikten sonra Kuşadası Şehir içi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi yöneticileri ve üyelerini ziyaret etti. Minibüsçü esnafı tarafından da çok sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Ömer Günel, yaptığı toplantıda kentte yaşayanlarla ziyarete gelen turistlerin gidecekleri yerlere rahatça ulaşabilmelerini sağlayacak olan dijital rehber 'Ada Mobil' uygulamasının detaylarını anlattı.

KUŞADASI AKILLI ULAŞIM SİSTEMİNE GEÇİYOR

Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Akıllı bir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ada Mobil uygulaması kapsamında bir süredir kentimizin ulaşım haritası üzerinde çalışıyoruz. Projeyle ilk etapta dolmuş duraklarına minibüslerin güzergah yönleri ve hareket saatlerinin yer alacağı QR koda sahip totemler yerleştireceğiz. Böylece ulaşımdaki soru işaretlerini kafalardan kaldıracağız. Uygulamayı turizm sezonu başında hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Kuşadası Şehir içi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi Başkanı Mustafa Keskin de Başkan Ömer Günel'e bugüne kadar kendilerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Taksicilere Güvenlik Kamerası Desteği Verecek - Son Dakika

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