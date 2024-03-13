Kuşadası Belediye Başkanı Turistik Çarşıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Turistik Çarşıları Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Turistik Çarşıları Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe ekonomisinin kalbinin attığı turistik çarşıları ziyaret etti. Esnaf, turistik çarşıları yenileyerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturduğu için Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkan Günel'e teşekkür etti.

13.03.2024 09:37  Güncelleme: 09:48
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe ekonomisinin kalbinin attığı turistik çarşıları ziyaret etti. Esnaf, turistik çarşıları yenileyerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturduğu için Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkan Günel'e teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel, ziyaretine Vahit Kutal, Mithat Baysal ve Cemal Altaş sokaklarda bulunan dükkanları dolaşarak başladı. Daha sonra Kahramanlar ve Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'na geçen Başkan Ömer Günel, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Ömer Günel'in turistik çarşı ziyaretine, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı.

AYDINLATMA SİSTEMLERİ YENİLENECEK

Kuşadası Belediyesi olarak kentin turistik çarşılarını yenilemenin yanı sıra dükkanların dış cephelerinin bakımlarını da ücretsiz olarak yaptıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Ayrıca gereksiz tabelaları da kaldırarak görüntü kirliliğine son verdik. Böylece Kuşadası'na yakışır bir turistik çarşımız oldu. Bizden önceki dönemde esnafımız beton zemin üzerinde oturuyordu. Şimdi pırıl pırıl bir zemine sahipler. Biz her zaman esnafımızdan yanında olduk. Sezon başlamadan önce de Kahramanlar Caddesi, Vahit Kutal, Mithat Baysal ve Cemal Altaş sokakların aydınlatmalarını yenileyeceğiz. Böylece esnafımız müşterilerini ışıl ışıl karşılayacak. 2024 sezonunun şimdiden esnafımız için bereketli geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Esnaf ise turistik çarşıların yenilenmesinden sonra işlerinin çok daha arttığını belirterek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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