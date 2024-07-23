Kuşadası Belediyesi 221 Kilometre Yol Yaptı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi 221 Kilometre Yol Yaptı

Kuşadası Belediyesi 221 Kilometre Yol Yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldiği 2019 yılından bu yana yapılan yatırımlarla kente 221 kilometre yol kazandıklarını açıkladı. Belediye ekipleri alt ve üstyapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

23.07.2024 19:20  Güncelleme: 19:23
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Göreve geldiği 2019 yılından bu yana farklı mahallelere yapılan 933 milyon 702 bin lira yatırımla kente 221 kilometre yol kazandırdıklarını ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye olarak hedeflerinin alt ve üstyapı sorunlarını sıfıra indirmek olduğunu belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte, çalışmalarını 'alt ve üstyapı sorunları bütünüyle çözülmüş modern bir turizm kenti' hedefiyle sürdüren belediye ekipleri, yetki ve sorumluluğunda bulunan tüm alanlarda yol yapım ve yenileme faaliyetlerine devam ediyor. İlgili ekipler bakım, onarım ve tadilat işlerini de vakit kaybetmeksizin tamamlıyor. Yaz kış, sıcak soğuk demeden kent sakinlerinin konforu ve memnuniyeti için çalışan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 7/24 esasına göre mesai yapan Acil Müdahale Birimi ekipleri tüm mahallelere eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için faaliyet yürütüyor.

Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana farklı mahallelere yapılan 933 milyon 702 bin lira yatırımla kente 221 kilometre yol kazandıran Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan yeni yerleşim bölgelerine sağlıklı alt ve üstyapı hizmeti ulaştırmak için çalışırken bir yandan da geçmişten gelen sorunları bir bir gideriyor. Bu kapsamda Değirmendere Mahallesi 3538 Sokakta yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdüren ekipler, Güzelçamlı Mahallesi'nin 3 sokağında daha başlattığı parke döşeme işlemini ise en kısa süre içerisinde tamamlamak için mesai yapıyor. Son 5 yılda yapılan 113 milyon 51 bin liralık yatırımla 43 kilometre yenilenmiş yol kazanan Güzelçamlı Mahallesi, Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından 7084, 7085 ve 7086'ıncı sokaklarda gerçekleştirilen yol çalışmasının tamamlanması ile 6 bin 500 metrekare daha yeni yola kavuşacak.

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra elektrik, su, kanalizasyon, internet, telefon, doğal gaz alanında faaliyet gösteren ilgili alt yapı kurumları tarafından yürütülen çalışmalar başta olmak üzere yollarda meydana gelen hasar ve bozulmalar Acil Müdahale Birimi ekipleri tarafından en kısa süre içerisinde gideriliyor. Kent sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için 7/24 mesai yapan Acil Müdahale Birimi ekipleri yürüttükleri çalışmalar ile memnuniyetin adresi oluyor.

Son olarak, Türkmen Mahallesi Osman Sokak, Yavansu Mahallesi 4015 Sokak, Değirmendere Mahallesi 3767 Sokak ve Göcek Kavağı mevkiinde doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan alanlarda gerekli bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiren Acil Müdahale Birimi ekipleri mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle asfalt yollarda meydana gelen tahribatları da gideriyor. Bu kapsamda Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi 1. Sokak'ta asfalt yenilemesi gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmayı da sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi 221 Kilometre Yol Yaptı - Son Dakika

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