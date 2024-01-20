 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası Belediyesi, Alt ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi, Alt ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, kentin alt ve üstyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefiyle 7/24 kesintisiz mesai harcıyor. Yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt dökümü, yağmur suyu hattı ve kilit parke taşı döşeme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Kuşadası'ndaki konforlu yolların sayısı her geçen gün artıyor.

Kuşadası Belediyesi, Alt ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
20.01.2024 - 15:03,
Abone Ol

Kuşadası Belediyesi, ilçe genelinde alt ve üstyapıyı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mesai kavramı gözetmeksizin Kuşadası'nda hizmet üretmek için mesai harcıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yürütülen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları kent merkezi ve merkeze uzak mahallerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefiyle 7/24 esasına göre kesintisiz mesai harcıyor.

Yol yapım çalışmalarında ekiplerce belirlenen program dahilinde sıcak asfalt dökümüne hazırlık, yağmur suyu hattı ve kilit parke taşı döşeme çalışmaları yapılıyor. Kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiren ekipler, Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'ndaki konforlu yolların sayısını her geçen gün artırıyor.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, Alt ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, Alt ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement