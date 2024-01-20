Kuşadası Belediyesi, Alt ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, ilçe genelinde alt ve üstyapıyı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mesai kavramı gözetmeksizin Kuşadası'nda hizmet üretmek için mesai harcıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yürütülen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları kent merkezi ve merkeze uzak mahallerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefiyle 7/24 esasına göre kesintisiz mesai harcıyor.

Yol yapım çalışmalarında ekiplerce belirlenen program dahilinde sıcak asfalt dökümüne hazırlık, yağmur suyu hattı ve kilit parke taşı döşeme çalışmaları yapılıyor. Kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiren ekipler, Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'ndaki konforlu yolların sayısını her geçen gün artırıyor.