Kuşadası Belediyesi Davutlar Cemevi için harekete geçti - Son Dakika

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Davutlar Cemevi'nin yöneticileri ile bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Alevi Kültürünü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Cemevi'nin eksiklerinin giderilmesi için bir çalışma başlattı. Bu çerçevede Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Davutlar Cemevi'ni ziyaret etti. Güvercin Masa Gezici ekibinin de katıldığı ziyarette Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Davutlar Cemevi Başkanı Haydar Erdoğan ve yöneticiler ile bir toplantı yaparak sorun, talep ve önerileri dinledi. Ardından cemevini dolaşan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, bahçede gerçekleştirilecek peyzaj düzenlemeleri ile binaya yapılacak olan asansörün monte edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediyesi olarak her kesime hizmet götürmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Davutlar Mahallesi'nde yaşayan Alevi hemşehrilerimiz bizim için çok değerli. Davutlar Cemevi'nin onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle cemevinin eksiklerini gidermek için yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağız" dedi.

Davutlar Alevi Kültürünü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Cemevi Başkanı Haydar Erdoğan ise "Ziyaretimize gelerek bizlere yakın ilgi gösteren Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan'a çok teşekkür ederim. Kuşadası Belediyesi, ne zaman ihtiyacımız olsa bizlerle yakından ilgileniyor. Bugün de kendisine cemevimizin eksiklerini ilettik" diye konuştu. - AYDIN