Kuşadası Belediyesi Ekonomik Krizde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

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Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle alım gücü giderek düşen kent sakinleri için geliştirdiği sosyal yardım projelerine hız verdi.

Ayni ve nakdi sosyal yardımlarını Güvercin Masa ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan başvurular ve muhtarlıklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda yapan Kuşadası Belediyesi, kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi hiç bir hemşehrisini yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda son 5 yılda 4685 kişiye 4 milyon 528 bin TL nakdi yardımda bulunan Kuşadası Belediyesi, gıda, yakacak, soba yardımı gibi çeşitli başlıklar altında ayni yardımlarını da sürdürüyor.

YAKACAK VE GIDA DESTEĞİ

Son 5 yıl boyunca her kış ortalama 2500 aileye yakacak desteğinde bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 yıl boyunca toplam 9765 kişiye 2 bin tonun üzerinde kömür desteğinde bulundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde budanan ağaçlardan elde edilen atık dalları kışlık odun haline getirerek kömür yardımıyla koordineli olarak vatandaşlara ulaştırdı. Öte yandan, 5 yılda 20259 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik ve su faturalarını ödemeleri için de destek sağlıyor.

ÇOCUK VE GENÇLERE BASLENME DESTEĞİ

Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş aralığındaki çocukları için başlatılan süt desteği projesi kapsamında 11 ayda 85 bin litre süt evlere ulaştırıldı. Süt desteğinin yanı sıra Kuşadası Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan ve her ay 3082 öğrencinin yararlandığı beslenme çantası desteği projesi kapsamında da toplam 193 bin 500 beslenme paketi ailelere teslim edildi. Kuşadası Belediyesi'ne ait Arya A.Ş'ye bağlı Gazibeğendi Tesislerinde üniversite öğrencileri için sürdürülen ücretsiz akşam yemek uygulaması ise 3 yıldır sürüyor. Ücretsiz akşam yemeği uygulamasından günde ortalama 300 üniversite öğrencisi faydalanıyor.

EĞİTİME KATKI

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte öğrenim gören ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileri için verilen destek kapsamında 5 yılda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 3265 öğrenciye toplam 2 trilyon 343 bin TL nakdi eğitim desteği sunuldu. Öte yandan 5 yılda 1707 öğrenciye 749 bin 91 TL tutarında kırtasiye yardımı yapıldı.

EVDE BAKIM BİRİMİ

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı, engelli veya hasta olmaları nedeniyle ev işlerini ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken kent sakinleri için sunulan evde bakım hizmeti sürüyor. 5 yılda 3267 kişiye düzenli olarak evde bakım hizmeti sunan Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 16180'i kadın, 7606'sı erkek olmak üzere 23 bin 786 kişiye banyo, 429 kişiye ise kuaförlük ve berberlik hizmeti verdi.

KADIN DANIŞMA MERKEZİ

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla başta aile içi şiddet olmak üzere kadın, çocuk ve gençlerin yaşadığı sorunlar ile ilgili psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti sunuluyor. Merkez bünyesinde istihdam edilen uzman psikologlar ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla yaşama geçirilen çalışma kapsamında 5 yılda 4946 kişiye ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. Aile danışmanlığı hizmeti de sunan Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kısa süre içerisinde Türkmen Mahallesi'nde yapımı sürmekte olan yeni binasında hizmet vermeye başlayacak.

HOŞ GELDİN BEBEK

Kuşadası Belediyesi tarafından yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla yaşama geçirilen Hoş Geldin Bebek ziyaretleri, yıl boyunca kesintisiz sürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ziyaretlerde, çiçeği burnunda ebeveynlere yenidoğan bebek çantaları hediye ediliyor. 5 yılda 1264 bebeğe 'hoş geldin' diyen Kuşadası Belediyesi, ziyaretlerini yıl boyunca sürdürüyor.