Kuşadası Belediyesi Kemerönü'nün Tahsisi İçin Başvuruda Bulundu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kemerönü'nün de Kuşadası Belediyesi'ne tahsisi için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını belirterek, "Kuşadası Belediyesi olarak amacımız, bu alanın da doğal dokusunun korunması" dedi.

Başkan Günel, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan Türkmen Mahallesi Kemerönü mevkiindeki 240 dönümlük yeşil alana imar izni verilerek, alanın yapılaşmaya açılmak istenmesi konusunda bir açıklama yaptı. Günel'in açıklaması şöyle:

"Kuşadası Belediyesi olarak kentimiz sınırları içerisinde yer alan tüm yeşil alanların korunması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'nin turizm başkenti olan Kuşadası'nda Kemerönü mevkiindeki alan, Botanik Park'tan sonra Kuşadası kıyılarında günümüze kadar bozulmadan ulaşmış en önemli doğal alanlardan bir tanesidir. Kuşadası Belediyesi olarak daha önce Doğal Botanik Park'ın etrafını çitle çevirip, koruma altına aldık. Ayrca çevresine seyir terasları yaparak bilgilendirme tabelaları yerleştirdik. Böylece Doğal Botanik Park'ı ekolojik turizme kazandırdık. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ağaçlandırma ve rekreasyon alanı olarak geçen Kemerönü'nün de Kuşadası Belediyesi'ne tahsisi için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştuk. Kuşadası Belediyesi olarak amacımız, bu alanın da doğal dokusunun korunmasıdır. Kentimizde doğal alanlarımıza sahip çıkma ve gelecek nesillere aktarma konusunda sonuna kadar kararlıyız."