Kuşadası Belediyesi'nden 6 Bin Kişilik Aşure İkramı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden 6 Bin Kişilik Aşure İkramı

19.08.2022 14:05
Kuşadası Belediyesi'nden 6 Bin Kişilik Aşure İkramı

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 bin kişilik aşure ikramı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 bin kişilik aşure ikramı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi tarafından Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure ikramı, bu yıl 5 farklı noktada gerçekleşti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İkiçeşmelik, Güzelçamlı ve Davutlar mahalleleri ile İkioluklu mevkii ve Kuşadası Belediye Ana Hizmet Binası önünde 6 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nden 6 Bin Kişilik Aşure İkramı - Son Dakika

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