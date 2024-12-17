Kuşadası Belediyesi'nden Kışın İçini Isıtan Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Kışın İçini Isıtan Sıcak Çorba İkramı

Kuşadası Belediyesi\'nden Kışın İçini Isıtan Sıcak Çorba İkramı

Kuşadası Belediyesi, soğuk havalarda işlerine ve okullarına giden kent sakinlerine sabah saatlerinde sıcak çorba ikram etmeye başladı. İlk çorba ikramı Salih Killi Parkı'nda gerçekleşirken, vatandaşlar bu hizmet için teşekkür etti.

17.12.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
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Kuşadası Belediyesi sabah saatlerinde işlerine ve okullarına giden Kuşadalılara sıcak çorba ikramına başladı.

Sosyal yardımlarına aralıksız devam eden Kuşadası Belediyesi, soğuk havalarda kent sakinlerinin içini ısıtan çorba ikramını bu kış da sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek üzere evlerinden çıkan kent sakinlerinin yüzü, Kuşadası Belediyesi'nin mobil ikram aracından yapılan çorba servisi ile gülüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kış mevsiminin ilk çorba ikramı Salih Killi Parkı'nda gerçekleşti. Sıcak çorba ikramından faydalanan Kuşadalılar, Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Çorba ikramından faydalanan Hülya Polat, "Hizmetten çok memnun oldum, çok hoşuma gitti. Belediyemize böyle bir dönemde, sunduğu bu hizmet için yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nden Kışın İçini Isıtan Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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