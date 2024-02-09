Yerel

Kuşadası Belediyesi'nin hassasiyeti sosyal medyada gündem oldu

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, birçok farklı mahallede alt ve üstyapıyı yenileme yatırımlarını kesintisiz sürdürürken çalışmalarda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik gösterdiği hassasiyet ile de takdir topluyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olarak Ege Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt seriminde otomobillerin toz ve çamurdan zarar görmemesi için koruyucu örtüyle kaplanması, araç sahiplerini memnun ederken sosyal medyada da gündem oldu.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kente 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aynı anda kentin pek çok noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütüyor. Kenti modern ve konforlu yollara kavuşturmak için yapılan çalışmalarda, ekipler vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma konusunda da büyük bir özen gösteriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ege Mahallesi 451'inci sokakta sıcak asfalt çalışması başlattı. Çalışmadan önce ekipler tarafından sokakta bulunan otomobiller, toz ve çamurdan etkilenmemesi için koruyucu örtüyle kaplandı. Araçların kaplanması sırasındaysa sosyal medya aracılığıyla paylaştığı video, dakikalar içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi. Çok fazla sayıda beğeni de alan videoyu izleyen vatandaşlar, Kuşadası Belediyesi'ne gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.