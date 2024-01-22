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Kuşadası Belediyesi, okulların ara tatilini fırsat bilerek altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, okulların ara tatilini fırsat bilerek altyapı çalışmalarına devam ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesiyle birlikte kentin köklü altyapı sorunlarını çözmek için başlattığı hizmet ve yatırım seferberliği kapsamında, okulların ara tatile girmesini fırsat bilerek Değirmendere Mahallesi okullar bölgesinde yağmur suyu hattı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çalışmalarla su taşkınlarına karşı önlem alınacak ve öğrencilerin okullarına daha rahat ve güvenli yollardan ulaşması sağlanacak.

Kuşadası Belediyesi, okulların ara tatilini fırsat bilerek altyapı çalışmalarına devam ediyor
22.01.2024 - 18:15,
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Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesiyle birlikte kentin köklü altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için başlatılan hizmet ve yatırım seferberliği sürüyor. Bu kapsamda okulların ara tatile girmesini fırsat bilen Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu hattı çalışmalarını Değirmendere Mahallesi okullar bölgesinde yoğunlaştırdı.

Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek olası su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ömer Günel'in görevde olduğu 5 yılda Kuşadası'na toplam 19 milyon 490 bin liralık yağmur suyu hattı yatırımı yapan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların kapanmasını fırsat bilerek çalışmalarını Değirmendere Mahallesi'nin okullar bölgesi olarak bilinen kısmında yoğunlaştırdı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3585, 3581 ve 834'üncü sokaklardan sonra bu kez çok sayıda okulun yer aldığı Göcek Kavşağı 2. Sokak'ta toplam 2 etaptan oluşan bir çalışma başlattı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmayla bölgeye ekipler tarafından ilk olarak 200, daha sonra da 250 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da sıcak asfalt çalışması başlatılacak. Böylece birçok eğitim yuvasının bulunduğu bölgede, öğrencilerin okullarına daha rahat ve güvenli yollardan ulaşması sağlanacak.

Kaynak: ANKA
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