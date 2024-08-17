Kuşadası Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Tedbir Aldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Tedbir Aldı

Kuşadası Belediyesi Orman Yangınlarına Karşı Tedbir Aldı

Kuşadası Belediyesi, orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı olarak mangal ve semaver yakılmasını yasakladı.

17.08.2024 12:40  Güncelleme: 12:41
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin pek çok kentinde etkili olan orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı olarak, başta Sevgi Plajı olmak üzere Adagöl ve belediyenin sorumluluğunda olan tüm diğer mesire alanlarında, mangal ve semaver yakılmasını yasakladı. Yasak, yangın riskini artıran olumsuz hava koşulları düzelene kadar devam edecek.

Başkan Ömer Günel, son günlerde artan orman yangınları sebebi ile azami dikkat gösterdiklerini ve tedbir amaçlı uygulamaları hayata geçirme kararı aldıkları belirterek, şunları söyledi:

"Ne yazık ki son birkaç gündür başta kıyı Ege kentlerimizde olmak üzere ülkemizin bir çok yerinde orman yangınları artmıştır.  Çok yakın zaman içinde sınır ilçemiz Selçuk'ta başlayan orman yangını ile  çok büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştük. Kuşadası çevresi ormanlık alanlarla kaplı bir turizm kenti. Yaşanan olumsuz hava koşulları ve buna bağlı artan yangın riskine karşılık bizler de sorumluluk alanlarımızda elimizden gelen tüm tedbirleri ve güvenlik önlemlerini alıyoruz. Tek bir canlının ve bir fidanın dahi zarar görmesini istemediğimiz bu süreçte olumsuz hava koşulları ve buna bağlı yangın riskleri azalıncaya kadar Kuşadası'nda belediyemiz sorumluluğundaki mesire alanlarında mangal, semaver ve benzeri ateş içerikli ürünlerin kullanımını yasaklıyoruz.  Bugün itibari ile uygulamaya koyduğumuz tedbirlerimiz ile ilgili gerek hemşehrilerimizin gerekse tatillerini Kuşadası'nda geçiren misafirlerimizin göstereceği anlayış  ve hassasiyet içinde peşinen teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

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