Kuşadası Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Önemli Çalışmalara İmza Attı

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in görevde olduğu 5 yılda bütünüyle yenilenerek tedavi gören can dostlar ve ziyaretçiler için huzurlu bir yaşam alanı haline getirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ile Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak amacıyla önemli çalışmaların altına imza attı. Birçok sahipsiz hayvanın sıcak yuvaya da kavuşturulduğu çalışmalarda, bugüne kadar toplam 12 bin 709 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.
Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi yolunda bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. Kuşadası'nın hayvan sever Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde alt ve üstyapısı bütünüyle yenilenen, ayrıca modern ve estetik bir görünüme kavuşturulan merkez, tıbbi imkanları ile de tam donanımlı bir hayvan hastanesi olarak hizmet veriyor.
Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, sokak hayvanlarının geçici barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra patili can dostlar için müzik yayını yapılarak notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden yararlanılıyor. Üç veteriner ile 8 veteriner teknikerinin görev yaptığı merkezde bir de kedi tedavi ünitesi bulunuyor. Ünitede, kedilerin tedavisi hastalıkları ve fiziksel durumlarına göre 'bulaşıcı hastalıklar ve ağır enfeksiyonlar', 'travma', 'ortopedik rahatsızlıklar' ve 'yeni doğan' olmak üzere 4 ayrı bölümde yapılıyor.
Hayvan ambulansı olan 2 haybulans aracının da bulunduğu merkezde, vatandaşlar ve hayvan severlerden gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler, hasta ve yaralı sokak hayvanlarının da yardımına koşuyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, mesafe gözetmeksizin Kuşadası'nın en ücra köşelerine giderek yaralı ya da hasta olan sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunuyor. Tüm bu yönleriyle Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi tüm Türkiye'ye örnek oluyor.
Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kontrol dışı üremelerinin önüne geçerek sağlıklarını korumak amacıyla birçok önemli çalışma gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi, bugüne kadar Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 8775'i kedi, 3062'si köpek olmak üzere 11 bin 837 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 2023 yılının Kasım ayında açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde ise iyi ayda toplam 872 kedi kısırlaştırıldı. Hayvan severler, Başkan Ömer Günel'e sokak hayvanlarının sağlıkları, tedavileri ve geçici barınmalarıyla ilgili gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti. - AYDIN
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
Son Dakika › Yerel › Kuşadası Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Önemli Çalışmalara İmza Attı - Son Dakika
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