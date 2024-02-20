Kuşadası Belediyesi Yedieylül İlköğretim Okulu yolunda sıcak asfalt çalışmasını tamamladı

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Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül İlköğretim Okulu yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Kuşadası Belediyesi, kentte eğitim kurumlarının bulunduğu bölgelerdeki yolları daha güvenli ve modern bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Değirmendere Mahallesi okullar bölgesinden sonra Camiatik Mahallesi Yedieylül İlköğretim Okulu yolunda başlattığı sıcak asfalt çalışmasını da tamamladı. Yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışma veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

2019 yılından bu yana kente 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde farklı bölgelerde üstyapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.