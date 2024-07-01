Kuşadası Kaymakamlığı, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Yangın Önlemleri Alıyor - Son Dakika
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Kuşadası Kaymakamlığı, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Yangın Önlemleri Alıyor

Kuşadası Kaymakamlığı, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı\'nda Yangın Önlemleri Alıyor

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında yapılan İlçe İdare Kurulu toplantısında, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yangınların önüne geçilmesi ve ziyaretçilerin güvenliği için önlemler alındı. Milli Park'a araç kapasitesi dışında hiçbir araç alınmayacak, belirli koylarda araç parkına izin verilmeyecek ve piknik yapılmasına izin verilmeyecek. Kurallara uymayan kişilere yasal işlemler yapılacak.

01.07.2024 16:53
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Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında İlçe İdare Kurulu olağanüstü toplanırken, toplantıda Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yaşanabilecek yangınların önüne geçilmesi ve ziyaretçilerin güvenliği sağlanması için önlemler alındı.

Toplantıda, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın orman yangınlarından korunması ve muhtemel bir yangın durumunda vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi amacıyla bir dizi karar alındı. Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı, "Milli Park'a araç kapasitesi dışında hiçbir araç alınmayacak. İçmeler Koyu, Aydınlık Koyu, Kavaklıburun Koyu ve Karasu Koyu dışında araç parkına izin verilmeyecek. Belirtilen dört koy dışında hiçbir alanda piknik yapılmasına izin verilmeyecek. Belirtilen kurallara uymayan veya mukavemet gösteren kişiler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gerekli işlemler yapılacak ve araçlar çekici ile çekilecek." - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Kaymakamlığı, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Yangın Önlemleri Alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Kaymakamlığı, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Yangın Önlemleri Alıyor - Son Dakika
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