Kuşadası\'nda 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde evlenen çiftlerin nikahları kıyıldı

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Kuşadası'nda 14 Şubat Sevgililer Günü'nü evlilik tarihi olarak belirleyen çiftler, Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirdi. Özel günün ilk nikahını ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı.

Kuşadası'nda evlilik tarihlerini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getirmek isteyen çiftler, Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'ne akın etti. Günde ortalama 10 nikahın kıyıldığı kentte, 14 Şubat'ta sayı 18'e kadar çıktı. Dünya evine ilk adımı atmak için Sevgililer Günü'nü tercih eden Aykut Özcan ve Özlem Binici çiftinin nikahını ise Başkan Günel kıydı. Günel, nikah töreninde büyük heyecan yaşayan çifte ömür boyu mutluluklar diledikten sonra evlilik cüzdanını hem gelin hem de damada teslim etti.

Hayatlarını birleştiren tüm çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat dileyen Günel, "Güçlü ve sağlıklı bir toplum yapısının temel taşı her zaman aile olmuştur. Bu nedenle aile çok önemli bir kurum. Bugün Kuşadası'nda dünya evine giren çiftlerimizin nikahlarının hayırlı olmasını ve tüm ömürlerinin sevgi dolu geçmesini diliyorum" diye konuştu.

ÇARŞAMBA PAZARI'NI ZİYARET ETTİ

Günel, nikah töreninden sonra ise her çarşamba günü Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan kıyafet pazarını ziyaret etti. Güvercin Masa Gezici Ekibi ile birlikte tezgahları dolaşan Günel, esnafın ve vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.