Kuşadası'nda Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Kuşadası\'nda Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde, Kuşadası'nda kanalizasyon ve içme suyu hat çalışmalarına 7/24 devam ediliyor. ASKİ ekipleri, birçok mahallede altyapıyı yenileyerek vatandaşlara hizmet sunuyor.

17.01.2025 13:10  Güncelleme: 13:14
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Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Kuşadası ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları aralıksız sürerken, birçok mahallede kanalizasyon ve içme suyu hat çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri kent genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat sürdürülen çalışmalar kapsamında Kuşadası'nın altyapısı yenilenirken bu kapsamda ASKİ ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen 200 ve 300 milimetre çaplarında kanalizasyon hattı çalışmasının yanı sıra Ege Mahallesi'nde D1 ve D4 içme suyu depoları arası 280 milimetre çapında içme suyu terfi hattı yapımını ve Değirmendere Mahallesi'nde 110, 140 ve 160 milimetre çaplarında kanalizasyon ile içme suyu şebeke hattı çalışmalarını gerçekleştirdi. Kuşadası'nda yürütülen altyapı çalışmaları ile kazanan Kuşadası'nda yaşayan vatandaşlar oluyor.

"Tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Kuşadası'ndan Buharkent'e, Didim'den Çine'ye kadar Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gece gündüz demeden hızla sürdürülen çalışmalarımız ile güzel kentimizin dört bir yanında hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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