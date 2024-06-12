Kuşadası'nda Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'nda Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timi, vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye faaliyetlerine başladı.

12.06.2024 14:54
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinden 06 Haziran 2024-05 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 Binici, 3 At Bakıcısı ve 3 At'tan oluşan 1 Atlı Jandarma Timi Kuşadası ilçesi Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı emrine geçici olarak görevlendirildi. Atlı Jandarma Timi, 06 Haziran 2024 günü vatandaşların huzur ve güvenliği için Milli Park'ta devriye faaliyetlerine başladığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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