Kuşadası'nda Bayramlaşma Töreni Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Kuşadası'nda Bayramlaşma Töreni Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kuşadası\'nda Bayramlaşma Töreni Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam İbrahim Keklik, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren önemine vurgu yaptı.

31.03.2025 10:10  Güncelleme: 10:12
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Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bayramlaşma programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Kuşadası Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene; belediye başkanı, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

Kaymakam İbrahim Keklik, yaptığı konuşmada bayramların toplumsal birlikteliği pekiştiren, kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren önemli günler olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bayramlar, küskünlüklerin sona erdiği, sevgi ve saygının daha da pekiştiği müstesna zamanlardır. Bugün burada, tüm Kuşadalılar olarak bir arada olmanın, bu güzel bayram sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum"

Bayramlaşma töreninde konuşma yapan Kaymakam Keklik, ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, böylesine anlamlı buluşmaların önemli olduğunu belirtti. Vatandaşların bayramını kutlayan Keklik, Kuşadası'nın sadece bir turizm kenti değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma ve hoşgörü kültürüne sahip bir şehir olduğunun altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Bayramlaşma Töreni Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika

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