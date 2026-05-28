Kuşadası\'nda ilçe protokolü bayramlaştı

28.05.2026 10:59  Güncelleme: 11:02
Kuşadası'nda Kurban Bayramı dolayısıyla İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi. Törende birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bir kez daha büyük bir coşkuyla yaşanırken, ilçe protokolü İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen törende, Kuşadası'nın ortak değerleri etrafında kenetlenen birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bayramın manevi atmosferinin hissedildiği programda vatandaşlar, ilçe protokolüyle sohbet ederek bayram sevincini paylaştı. Törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem ile İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli başta olmak üzere ilçede görev yapan idari amirler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program boyunca vatandaşlarla tek tek bayramlaşan protokol üyeleri, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Samimi görüntülere sahne olan törende, toplumsal dayanışmanın ve ortak yaşam kültürünün önemine dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
