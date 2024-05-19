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Kuşadası'nda binler Ata'sı için yürüdü

AYDIN - Kuşadası'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen korteje binlerce Kuşadalı katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan kortej, saat 17.00'de Kısmet Otel Kavşağından başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüşe her yaştan binlerce Kuşadalı ile birlikte Belediye Başkanı Ömer Günel, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan Kuşadalılar, çalınan marşlar eşliğinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüdü. Evlerinde balkonlarına çıkan vatandaşlar da kortej geçtiği sırada alkışlarla tempo tuttu. Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Lisesi mezunlarının oluşturduğu Veteran Bandosu ise sergilediği performansla alkış topladı.