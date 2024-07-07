Kuşadası'nda çıkan kavgada kan aktı - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'nda çıkan kavgada kan aktı

Kuşadası'nda bir işyeri sahibi ile üst katta oturan bir kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İşyeri sahibi, tartıştığı kişiyi karnından bıçakladı. Olay sonucunda her iki taraf da yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

07.07.2024 22:25
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Kuşadası'nda çıkan kavgada kan aktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işyeri sahibi R.S. ile üst katta oturan F.Ç. arasında çıkan tartışmada kan aktı. İşyeri sahibi R.S. tartıştığı F.Ç.'yi karnından bıçakladı.

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Mithat Baysal Sokak üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 2'nci katında oturan F.Ç. balkondan aşağıya su döktü. İşyeri sahibi R.S. masalarda müşterilerinin olduğunu söyleyerek F.Ç.'ye sözlü uyarıda bulundu. Kısa süre sonra F.Ç. ile R.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi R.S. ekmek bıçağı ile F. Ç.'yi karnından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan F.Ç.'ye çevredekiler tampon yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.Ç. ağır yaralı olarak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan çıkan tartışmada başından yaralanan R.S.'de ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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