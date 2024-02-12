Kuşadası\'nda Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi Açılıyor

Yerel

Kuşadası Belediyesi tarafından kadınlara ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve çalışan ebeveynlere çocuklarının bakımında destek sağlamak amacıyla Türkmen Mahallesi'nde yapımına başlanan Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde son aşamaya gelindi. Kısa süre sonra açılacak olan merkez, kentteki çok önemli bir ihtiyacı giderecek.

Başkan Ömer Günel'in görevde olduğu 5 yılda alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra kentte özellikle kadın ve çocuklara yönelik yaşama geçirdiği projelerle de takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi'nde yapımına başladığı Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nin inşaatını tamamlanma aşamasına getirdi. Merkezde, kentte yaşayan kadın ve gençlerin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz olarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek. Uzman psikolog ve psikolojik danışmanların görev yapacağı merkezde ayrıca 6 yaşına kadar olan çocuklara çeşitli okul öncesi eğitimleri verilecek.

Çalışan ebeveynlere çocuklarının bakımında yardımcı olmak amacıyla kreş hizmetinin de yer alacağı merkez, Kuşadası'nda çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi, toplam 1452 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Bodrum, zemin ve 2 kattan oluşan merkezde, iklimlendirme odası, yemekhane ve mutfak, etkinlik, uyku, rehberlik, psikolog ve terapi odaları ile avukatlık ofisi bulunuyor. - AYDIN