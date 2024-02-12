Kuşadası'nda Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Kuşadası\'nda Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Türkmen Mahallesi'nde yapılan Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nin inşaatı son aşamaya geldi. Merkezde, kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ve çocuklara okul öncesi eğitim verilecek.

12.02.2024 17:33  Güncelleme: 17:36
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Kuşadası Belediyesi tarafından kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve çalışan ebeveynlere çocuklarının bakımında destek sunmak amacıyla Türkmen Mahallesi'nde yapımına başlanan Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi inşaatında son aşamaya gelindi.

Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi'nde yapımına başladığı Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nin inşaatında sona geldi. Merkezde, kentte yaşayan kadın ve gençlerin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz olarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek. Uzman psikolog ve psikolojik danışmanların görev yapacağı merkezde, 6 yaşına kadar çocuklara da çeşitli okul öncesi eğitimleri verilecek.

Çalışan ebeveynlere çocuklarının bakımında yardımcı olmak amacıyla kreş hizmetinin de yer alacağı merkez, Kuşadası'nda çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi, toplam bin 452 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Bodrum, zemin ve 2 kattan oluşan merkezde, iklimlendirme odası, yemekhane ve mutfak, etkinlik, uyku, rehberlik, psikolog ve terapi odaları ile avukatlık ofisi bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Çocuk Bakım Evi ve Kadın Danışma Merkezi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika


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