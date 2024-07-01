Kuşadası\'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

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Kuşadası'nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından römorkörlerle denize açılan protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına Kuşadası Körfezi'ne çelenk bıraktı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Remzi Çengel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kuşadası Liman Başkanlığı personeli katıldı. Deniz Şehitleri Anısına denize çelenk bırakan Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, "Tüm deniz şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi. - AYDIN