Kuşadası'nda FKÜ Bilgilendirme Standı - Son Dakika
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Kuşadası'nda FKÜ Bilgilendirme Standı

Kuşadası\'nda FKÜ Bilgilendirme Standı
30.06.2025 13:56
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Devlet Hastanesi, FKÜ hastalığı hakkında anne-babalara bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanesi, Fenilketonüri (FKÜ) hastalığına karşı erken tanının ve bilgilendirmenin hayati önemde olduğu vurgulanarak, anne-baba adaylarına yönelik kurulan bilgilendirme standında vatandaşları bilgilendirdi.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, FKÜ'nün tedavi edilmediği takdirde ağır zihinsel ve gelişimsel geriliklere yol açabilen kalıtsal bir metabolik hastalık olduğuna dikkat çekildi. Hastalığın, yenidoğan döneminde yapılan tarama testleriyle erken teşhis edilebildiği ve uygun diyet tedavisiyle kontrol altına alınabildiği belirtildi. Türkiye genelinde Yenidoğan Tarama Programı kapsamında yürütülen FKÜ taramasının başarıyla sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde de bu kapsamda tarama uygulamalarının düzenli olarak yapıldığı kaydedildi.

Erken tanının yanı sıra toplumun, kamu personelinin ve özellikle anne-baba adaylarının bilgilendirilmesinin önemine değinilen açıklamada, "Hastanemizde hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve anne-baba adaylarını bilgilendirmek amacıyla stant kurularak broşürler dağıtılmıştır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda FKÜ Bilgilendirme Standı - Son Dakika

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