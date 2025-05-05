Kuşadası\'nda Hayvan Sağlığı Denetimi

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, hayvan sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında araçlardaki evraklar ve hayvan küpeleri tek tek kontrol edildi. Hem hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçilmesi hem de muhtemel hayvan hırsızlıklarının önlenmesi hedeflenirken, Yaylaköy Mahallesi'nde yapılan uygulamada canlı hayvan taşıyan 21 araç durdurularak detaylı sorgulama yapıldı. Yetkililer, vatandaşların sağlığı ve hayvan refahı için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - AYDIN