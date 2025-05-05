Kuşadası'nda Hayvan Sağlığı Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası'nda Hayvan Sağlığı Denetimi

Kuşadası\'nda Hayvan Sağlığı Denetimi

Kuşadası'nda jandarma ve tarım müdürlüğü ortak denetimle hayvan sağlığını korudu.

05.05.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, hayvan sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında araçlardaki evraklar ve hayvan küpeleri tek tek kontrol edildi. Hem hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçilmesi hem de muhtemel hayvan hırsızlıklarının önlenmesi hedeflenirken, Yaylaköy Mahallesi'nde yapılan uygulamada canlı hayvan taşıyan 21 araç durdurularak detaylı sorgulama yapıldı. Yetkililer, vatandaşların sağlığı ve hayvan refahı için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kuşadası, Jandarma, 3-sayfa, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Hayvan Sağlığı Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:14:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Hayvan Sağlığı Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.