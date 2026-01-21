Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Yörük Hizmet Çadırı'na Ziyaret: "Sokakta da Hizmet Ederim, Dört Duvar Arasında Da"

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye hizmetlerinin kesintisiz sürmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kent meydanında kurulan Yörük Hizmet Çadırı'nı ziyaret etti. Günel, "Hizmeti engellemeye çalışanların, hizmet yolculuğunda bizi yenme ihtimalleri yoktur. Sokakta da hizmet ederim, dört duvar arasında da" dedi.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Mali İşler Müdürlüğü, Emlak ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Güvercin Masa birimleri, kent meydanında kurulan Yörük Hizmet Çadırı'nda hizmet vermeye başladı.

Dört yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen ana hizmet binasında faaliyet gösteren söz konusu birimler, iki belediye arasında yapılan tahsis protokolünde zemin katın yer almaması gerekçesiyle binayı boşaltmak zorunda kaldı. Hizmetlerin aksamaması amacıyla kurulan Yörük Hizmet Çadırı'nı ziyaret eden Günel'e, belediye meclis üyeleri ile birim amirleri eşlik etti.

Yörük Hizmet Çadırı önünde Günel'e Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kenar tarafından Yörük şalı hediye edildi. Kenar, Günel'e hitaben, "Yörükler ve tüm hemşehrilerin senin arkanda senin yolunda. Sen bugün çoban ateşini yaktın. Hizmetlerinin engellenmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kendisinin de Yörük olduğunu vurgulayan Günel, şunları kaydetti:

"Hizmetlerimiz burada kesintisiz şekilde devam edecek"

"Kimseyle kavgamız yok. Bizim derdimiz kavga değil; hizmet. Hizmeti engellemeye çalışanların, hizmet yolculuğunda bizi yenme ihtimalleri yoktur. Bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa bizi kimse yenemez. Sokakta da hizmet ederim, dört duvar arasında da… Traktör kasasında da hizmet ederim, kamyonun arkasında da… Bunu kimse engelleyemez. Kent Meydanı olarak bilinen yeşil alanda, vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği bir alan oluşturduk. Hizmetlerimiz burada kesintisiz şekilde devam edecek."

Günel, eski hizmet binasının keyfi bir nedenle değil, can ve mal güvenliği gerekçesiyle boşaltıldığını vurgulayarak, "İzmir depremi sonrası yapılan incelemelerde binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve hızla tahliye edildi. Hizmetlerimizin dörtte üçü zaten başka bir binamızda sürüyor, çok küçük bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği binadaydı. Ancak dört yıl sonra zemin kat için tahliye istendi" ifadelerini kullandı.

Hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını hatırlatan Günel, "Süreç bitmemiş olmasına rağmen alanı tahliye ettik ve hizmetlerimizi Yörük Çadırı'nda sürdürmeye başladık. Kent Meydanı projemiz bu yıl tamamlanacak. Ayrıca yeni hizmet binamızı, şu anda otogar olarak kullanılan alana inşa edeceğiz. Tüm birimlerimizi tek çatı altında toplayacağız" dedi.

"Bizim derdimiz kavga değil, hizmettir"

Ramazan ayı boyunca sosyal yardımların ve erzak dağıtımlarının da Yörük Hizmet Çadırı üzerinden yapılacağını belirten Günel, "Bu çadır bir süre burada kalacak. Diğer otopark alanına her yıl çadır kuruyorduk ancak bu yıl nedense sorun edildi. Ama tekrar ediyorum; bizim derdimiz kavga değil, hizmettir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Günel, yakılan Yörük ateşi başında vatandaşlarla sohbet etti ve ikram edilen çorbadan içti.