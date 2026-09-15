Kuşadası'nda kırtasiyelere denetim, raf-kasa uyumuna bakıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kırtasiyelere denetim, raf-kasa uyumuna bakıldı

Kuşadası\'nda kırtasiyelere denetim, raf-kasa uyumuna bakıldı
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Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kent genelindeki kırtasiyelerde etiket, fiyat ve raf-kasa uyumunu denetledi. Kurallara uymayan kırtasiye sahiplerine uyarı yapılacağı, aykırılık halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla harekete geçen Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, kırtasiyelerde etiket, fiyat ve raf-kasa uyumunu denetledi.

Kuşadası Belediyesi 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelindeki kırtasiyelerde denetim yaptı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyelerde satışa sunulan okul malzemelerinin etiket, fiyat ve raf-kasa uyumunu kontrol etti. Kuşadası Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla kırtasiyelerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki kırtasiyelerde denetimler yapıldı. Denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, kolayca görülüp görülmediği, raflarda yer alan fiyatlar ile kasa fiyatlarının birbiriyle uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. İlgili mevzuata uymayan kırtasiye sahiplerine uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, kurallara aykırı durumların tespit edilmesi halinde de cezai işlem uygulanacağını belirtti. Öğrenciler ve veliler, tüketici haklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler dolayısıyla Kuşadası Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda kırtasiyelere denetim, raf-kasa uyumuna bakıldı - Son Dakika

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