Kuşadası\'nda kooperatifçilikte yeni dönem

06.02.2026 10:35  Güncelleme: 10:37
Kuşadası Kent Konseyi ve Belediye Meclisi, kooperatiflerin desteklenmesi amacıyla 'Kooperatif Danışmanlık ve Destek Birimi'ni kurdu. Bu birim, yerel kalkınmayı güçlendirmek için kooperatiflerin üretim ve pazarlama süreçlerine destek sağlayacak.

Kuşadası'nda yerel kalkınmayı güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atıldı. Kuşadası Kent Konseyi tarafından Ocak ayında düzenlenen "Yerel Kalkınmada Kooperatifçiliğin Önemi" panelinde ortaya konulan görüş ve öneriler, belediye meclisi kararıyla kalıcı bir kurumsal yapıya dönüştürüldü.

Kuşadası Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla "Kooperatif Danışmanlık ve Destek Birimi" resmen kuruldu. Yeni birimle birlikte kent genelindeki kooperatiflerin üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde desteklenmesi hedefleniyor. Birim, kooperatiflerin ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı ve yerel üreticiyi daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

17 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen panelde akademisyenler Prof. Dr. Tendü Hilal Göktuğ ve Prof. Dr. Deniz Çoban tarafından sunulan bilimsel değerlendirmeler, Kuşadası Belediye Meclisi'nin onayıyla uygulamaya alındı. Kurulan Kooperatif Danışmanlık ve Destek Birimi; lojistik sorunların çözümü, markalaşma süreçlerinin yönetilmesi ve kooperatiflerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, meclis kararının ardından yaptığı açıklamada yerel kalkınmanın ancak ortak akıl ve iş birliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı. Başkan Günel, "Amacımız Kuşadası'nın bereketli topraklarını ve üreticimizin emeğini profesyonel bir yönetim anlayışıyla buluşturmak. Kent Konseyimizle birlikte attığımız bu adım, yalnızca bir birim kurulumu değil, Kuşadası için yeni bir ekonomik modelin başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Kuşadası Kent Konseyi, sürecin hayata geçirilmesinde katkı sunan Belediye Meclis Üyeleri Nilüfer Tektaş Cevahir, Hasan Göçmen ve Tahsin Barış Çınar'a; bilimsel katkıları nedeniyle akademisyenlere ve projeye liderlik eden Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

