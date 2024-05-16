Kuşadası'nda öğrenciler kıyı temizliği yaptı - Son Dakika
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Kuşadası'nda öğrenciler kıyı temizliği yaptı

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Kuşadası'nda Deniz Temiz Derneği ve Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından kıyı temizliği yapıldı. Etkinlikte 68 kilogram atık toplandı.

16.05.2024 11:17  Güncelleme: 11:25
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Kuşadası'nda çevre dostu öğrenciler kıyı temizliği yaptı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Deniz Temiz Derneği ve Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla, Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından kıyı temizliği yapıldı. Etkinlikte, marina yanında bulunan engelsiz plajından başlayarak, Atatürk Meydanı'na kadar olan alandan 68 kilogram atık toplandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, çevreci etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi, Deniz Temiz Derneği ve TUI Care Foundation işbirliğinde düzenlenen kıyı temizliğinde, Atatürk Ortaokulu öğrencileri, kent merkezindeki sahil bandında atık topladı. Denizleri korumanın önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen kıyı temizliğinde öğrenciler, marina yanında bulunan engelsiz plajından başlayarak Atatürk Meydanı'na kadar olan alanı taradı. Etkinlik sonunda toplanan 10 kilogram plastik, 23 kilogram cam, 9 kilogram metal, 26 kilogram geri dönüşmeyen atık ve 5 bin izmarit, Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

"Amacımız gelecek nesillere temiz denizler bırakmak"

Deniz Temiz Derneği İzmir Proje Koordinatörü Songül Özgür Altınok, TUI Junior Academy Turkey projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin çok faydalı geçtiğini belirterek, "TURMEPA olarak amacımız, gelecek nesillere daha temiz denizler bırakmak. Bu nedenle farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinliklerimizde, küresel iklim değişikliklerinin deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkilerini öğrencilere anlatmaya çalışıyoruz. Denizlerin temiz tutulması, sürdürülebilir turizm açısından da büyük önem taşıyor. Bu proje kapsamında ilk etapta öğretmenlerimizin de katılımıyla bir atölye çalışması yapmıştık. Bugün de 50 öğrencimizle beraber kıyı temizliği yaptık. Çalışmamız sayesinde 68 kilogram katı atığın, denizlere ulaşmasının önüne geçtik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kuşadası\'nda öğrenciler kıyı temizliği yaptı
Kaynak: İHA

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