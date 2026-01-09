Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası'nda sahil şeridinde çalışma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası'nda sahil şeridinde çalışma başlatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası\'nda sahil şeridinde çalışma başlatıldı
09.01.2026 20:41  Güncelleme: 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuvvetli dalgalar ve olumsuz hava şartlarının ardından Kuşadası'nda sahil şeridinde hasar giderme çalışmaları başlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik önlemleri alarak onarım çalışmalarını yürütüyor.

Kuşadası Atatürk Bulvarı sahil şeridinde, kuvvetli dalgalar ve olumsuz hava şartlarının ardından oluşan hasarların giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sahil bandında gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenleme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler yaya ve araç trafiğinin aksamaması için koordineli şekilde çalışırken, deniz kaynaklı etkiler nedeniyle sahil şeridinde oluşan tahribatın giderilmesine yönelik çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeniden vatandaşların kullanımına uygun hale getirileceği belirtildi. Belirlene program dahilinde sürdürülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hızla harekete geçildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası'nda sahil şeridinde çalışma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Sörloth’un golü Atletico Madrid’e yetmedi Real Madrid finalde Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
Bursaspor’dan bir iddialı transfer daha Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi

20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:46
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
19:20
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 21:35:39. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası'nda sahil şeridinde çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.