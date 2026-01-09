Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası\'nda sahil şeridinde çalışma başlatıldı

Kuşadası Atatürk Bulvarı sahil şeridinde, kuvvetli dalgalar ve olumsuz hava şartlarının ardından oluşan hasarların giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sahil bandında gerekli güvenlik önlemleri alınarak düzenleme ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler yaya ve araç trafiğinin aksamaması için koordineli şekilde çalışırken, deniz kaynaklı etkiler nedeniyle sahil şeridinde oluşan tahribatın giderilmesine yönelik çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeniden vatandaşların kullanımına uygun hale getirileceği belirtildi. Belirlene program dahilinde sürdürülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hızla harekete geçildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN