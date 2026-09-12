Kuşadası'nda sıfır işgaliye denetimi yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda sıfır işgaliye denetimi yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi

Kuşadası\'nda sıfır işgaliye denetimi yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği sıfır işgaliye denetiminde yol ve kaldırımları işgal eden eşya ile reklam materyalleri toplandı. Denetimde kurallara uymayan sürücülere idari yaptırım uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıfır işgaliye denetimlerinde, yol ve kaldırımları işgal eden eşya ve reklam materyalleri toplandı, kurallara uymayan sürücülere idari yaptırım uygulandı.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde sıfır işgaliye denetimi yaptı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerlerinin belirlenen kurallara uyup uymadıklarına baktı. Denetimde ayrıca trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve araçlarını belirlenen yerlerin dışına park eden sürücülere idari yaptırım uygulandı.

2019 yılında başlatılan "sıfır işgaliye" uygulaması Başkan Vekili Tahsin Demirtaş döneminde de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sıfır işgaliye denetimi yaptı. Denetimde yolları, kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden esnafa uyarılarda bulunuldu. Ayrıca yol ve kaldırımların üzerinde bulunan reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa, reklam panoları ve sandalye gibi eşyalar toplanıp, kamyonete yüklendi. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan afişler de söküldü. Motorize zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimde yasak olmasına rağmen kaldırımların üzerine park eden motosiklet ve otomobiller için de uyarı anonsları yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda sıfır işgaliye denetimi yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi - Son Dakika

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