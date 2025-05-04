Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kuşadası Kadınlar Denizi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Nuri Kayık'ın kullandığı motosiklet, bir anda kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, Kayık'da yola düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kayık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kayık'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ahmet Nuri Kayık'ın hayatını kaybettiği trafik kazası ise çevredeki bir is yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin virajı dönmesinin ardından refüje çarpması savrulması yer alıyor.